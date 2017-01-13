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تغريدة أوباما التي حطمت كل أرقامه القياسية

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تغريدة الوداع والشكر التي أرسلها الرئيس الأميركي باراك أوباما عبر موقع تويتر إلى الشعب الأميركي، أصبحت الأكثر شعبية له على الحساب الرئاسي.
فقد كتب الرئيس المنتهية ولايته تغريدة ليل الثلاثاء قال فيها "شكرا لكم على كل شيء. مطلبي الأخير منكم هو نفس مطلبي الأول. أطلب منكم أن تؤمنوا، ليس في قدرتي على خلق التغيير، بل في قدرتكم أنتم".

وحتى اليوم كانت التغريدة قد أعيد إرسالها أكثر من 700 ألف مرة.

وقال نيك باسيليو، الناطق باسم تويتر، إن ذلك يتخطى تغريدة أوباما التي أرسلها بعد قرار المحكمة العليا في يونيو 2015 برفع الحظر على زواج المثليين في إحدى الولايات.

ويتابع حساب الرئاسة أكثر من 13 مليون متابع، بينما يتابع حساب أوباما الشخصي أكثر من 80 مليون متابع .

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رئيس قسم الأخبار