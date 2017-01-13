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«الخارجية الروسية»: «داعش» و«النصرة» يستخدمان أسلحة كيميائية بسوريا والعراق

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«الخارجية الروسية»: «داعش» و«النصرة» يستخدمان أسلحة كيميائية بسوريا والعراق «الخارجية الروسية»: «داعش» و«النصرة» يستخدمان أسلحة كيميائية بسوريا والعراق

المتحدثة الرسمية للخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا

(أ.ش.أ)

أكدت المتحدثة الرسمية للخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن مقاتلي المنظمات الإرهابية ، “داعش ”، و”جبهة النصرة” والمجموعات التابعة لهما، تستخدم في سوريا والعراق أسلحة كيميائية حربية حقيقية، منها الخردل والسارين.

وأضافت زاخاروفا، اليوم، أن الإرهاب الكيميائي المستمر في الشرق الأوسط ، خاصة في سوريا والعراق، يدعو لقلق كبير”.

وأضافت :” نحن نتحدث هنا عن استخدام مسلحي”الدولة الإسلامية” و”جبهة النصرة” والجماعات المتطرفة التابعة لها، ليس فقط المواد الكيميائية الصناعية المنزلية السامة،مثل الكلور،ولكن مواد حربية كيميائية حقيقية أيضا مثل غازي الخردل والسارين”.

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