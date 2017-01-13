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الزمالك يعلن إتمام صفقة مصطفى فتحى والتوقيع فى تورينو الإيطالى

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الزمالك يعلن إتمام صفقة مصطفى فتحى والتوقيع فى تورينو الإيطالى الزمالك يعلن إتمام صفقة مصطفى فتحى والتوقيع فى تورينو الإيطالى

مصطفى فتحى

أعلن أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك، أنه تلقى موافقة رسمية من نادى تورينو الإيطالى، بالموافقة على ضم مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق الأبيض مقابل 600 ألف يورو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأوضح أحمد مرتضى منصور، فى تصريحات خاصة، أن توقيع العقود سيتم فى نادى تورينو الإيطالى، موضحا أن مصطفى فتحى فتحى سيتحمل 100 ألف يورو لتكون الصفقة مثلما حددها الزمالك سيحصل منها على 700 ألف يورو.

واختتم أحمد مرتضى تصريحاته بأنه سينقل إلى مرتضى منصور، رئيس قلعة ميت عقبة، كل التفاصيل ليتم إنهاء إجراءات انتقال اللاعب بشكل رسمى فى الساعات المقبلة إلى النادى الإيطالي.

 

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