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اقتصادية أبوظبي تنفي دخول البضائع المغشوشة من أحد منافذ الدولة الرئيسة

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اقتصادية أبوظبي تنفي دخول البضائع المغشوشة من أحد منافذ الدولة الرئيسة اقتصادية أبوظبي تنفي دخول البضائع المغشوشة من أحد منافذ الدولة الرئيسة

 نفت دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي ما تناولته بعض الصحف المحلية على لسانها بأن تكون ضبطية البضائع المقلدة والمغشوشة لقطع غيار السيارات في مستودع بمدينة العين والتي تم الاعلان عنها مؤخرا قد تكون دخلت عبر احد المنافذ الرئيسة بالدولة.

وأكدت الدائرة في بيان صحافي لها اهمية ان تتحرى وسائل الاعلام الدقة في نقل المعلومة من مصادرها الرسمية وان لا تنسب اليها اية تصريحات لم ترد على لسان المتحدثين الرسميين للدائرة.

وأوضحت ان الافصاح عن اية معلومات بشأن دخول البضائع الى الدولة هو من مسؤولية الهيئة الاتحادية للجمارك وادارات الجمارك المحلية في مختلف امارات الدولة.

كما أكدت دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي في بيانها الصحافي أهمية الدور الرئيس والمحوري لوسائل الاعلام المحلية والاجنبية في تعزيز التواصل بين الجهات الحكومية والمجتمع من خلال تحري الدقة في نشر المعلومات من مصادرها وذلك للمصلحة العامة.

واشارت الدائرة الى ان المؤتمر الصحافي الذي تم تنظيمه مؤخرا بمقر نادي ابوظبي للاعلام الاقتصادي التابع للدائرة للاعلان عن اكبر ضبطية للبضائع المقلدة والمغشوشة لقطع غيار السيارات يأتي في إطار حرصها على التواصل مع المجتمع وابراز دورها مع شركائها الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

واعربت الدائرة عن اسفها لنشر هذه المعلومة التي لا تستند الى مصدرها الرسمي داعية وسائل الاعلام التي قامت بالنشر الى تصحيح المعلومة من خلال التواصل مع المصادر الرئيسة المعتمدة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.

 

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