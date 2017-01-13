الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يسود البلاد غدا طقس صحو بوجه عام، وغائم جزئيا أحيانا، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، تكون قوية احيانا خاصة فوق البحر، ومثيرة للغبار والاتربة تؤدي الى تدني مدى الرؤية الافقية على المناطق المكشوفة، ويطرأ انخفاض اخر في درجات الحرارة، وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر ويحتمل تشكل بعض الضباب او الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية.

حركة الرياح .. جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 - 35 / 45 كم/ساعة على اليابسة & شمالية غربية / 35 - 45/60 كم/ساعة فوق البحر.

حالة البحر.. مضطرب - شديد الاضطراب .. وارتفاع الموج من 3 - 5/ 6 أقدام قرب الساحل و 8 - 10/ 12 قدم في العمق... أعلى مد الساعة 13:43 وأدنى جزر عند الساعة 07:27.

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 23 19 85 50.

> دبي 24 18 80 45 .

> الشارقة 24 17 85 40.

> عجمان 25 17 85 45.

> أم القيوين 24 16 85 45 .

> رأس الخيمة 25 16 85 45 .

> الفجيرة 28 21 75 20.

> العين 24 14 85 30 .

> ليوا 25 15 95 40 .

> الرويس 23 17 90 50 .

> السلع 24 17 90 50.

> دلما 23 18 85 55.

> طنب الصغرى 23 17 85 55 .

> طنب الكبرى 23 17 85 55 .

> أبوموسى 23 18 85 50.