كورنيش المرفأ.. سياحة أسرية في أحضان الطبيعة

عرفت قرية المرفأ في المنطقة الغربية التابعة لإمارة أبوظبي بـأنها مدينة كانت مخصصة لتجمع صيادي السمك ومركز تجمع لفرق الغوص يأتون من مختلف القرى والبلدات في المنطقة الغربية وينطلقون منها عبر مراكبهم الشراعية في رحلات الغوص الموسمية، كونها تقع على ساحل الخليج العربي غربي مدينة أبوظبي.

ويستمر صيد الأسماك فيها إلى الآن، حيث تم تطويرها منذ السبعينيات من القرن الماضي، وحالياً هي مكان حضري يتمتع بالخدمات والبنية التحتية الحديثة؛ فيها قصر المغيرة ومحطة المرفأ للطاقة وهي التي تقوم بتوزيع الطاقة على كل مدن وقرى المنطقة الغربية.

بالإضافة إلى محلات تجارية وفرع نادي بني ياس ومستشفى ومركز شرطة وفرع لمؤسسة الإمارات للاتصالات والعديد من المرافق الخدمية التي وفّرتها الدولة لسكان هذه المدينة الصغيرة المطلّة على الخليج والتي تعد امتداداً لمسيرة الحضارة والتطوير التي تنتشر في ربوع الإمارة.

تتميز شواطئ المرفأ عن باقي الشواطئ البحرية في الدولة، كون مياهها صافية ونقية، حيث تعرف نعومة الرمال، كما تعتبر مسرحاً لتوافد العديد من الأطفال لبناء البيوت الرملية التي طالما اعتادوا عليها سكان المرفأ، كما يعد الشاطئ من أكثر الأماكن جذباً للسياح في المنطقة الغربية لمجاورته فندق المرفأ، الذي يرحب بكل من يهوى المهرجانات، والرياضات البحرية، أو قضاء أمتع الأوقات العائلية.

إجراءات

> وأكملت بلدية الغربية في العام 2015 تجهيز شاطئ المرفأ لاستقبال الزوار ومرتادي الشاطئ من عشاق السباحة ومستخدمي الكورنيش وذلك عبر إجراءات عدة تهدف إلى توفير الأمن والسلامة لمستخدمي الشاطئ للحد من الحوادث وحالات الغرق.

مشيرة إلى أن إجراءات البلدية تأتي في إطار حرصها على توفير أقصى درجات الأمن والأمان والسلامة لمرتادي الشاطئ من عشاق السباحة أو مستخدمي الدراجات البحرية وخاصة أن الشاطئ يستقبل سنوياً الآلاف من مستخدمي الكورنيش، وذلك من خلال مسؤوليتها المجتمعية تجاه المجتمع المحلي وانطلاقاً من رؤيتها الرامية إلى توفير نظام بلدي ذي كفاءة عالمية يحقق التنمية المستدامة المنشودة ويعزز معايير جودة الحياة في إمارة أبوظبي.

متعة أسرية

> من جانبه قال ماجد حسين البلوشي من سكان المنطقة: نهوى نحن والأصدقاء ارتياد شاطئ المرفأ أو ما هو معروف لدينا بـ«كورنيش المرفأ»،إذ يعد من أهم الأماكن السياحية لدينا، موضحاً أن الأنشطة الرياضية تتعدد بدءاً من رياضة المشي، والسباحة مروراً بقيادة الدراجات المائية وانتهاء بالتجديف وغيرها العديد من الرياضات والهوايات، كما أن للشواء جواً آخر في فصل الشتاء حيث يعطي متعة إضافية.

وأما أم هاشم العلي فقالت إن كورنيش المرفأ يمتاز بخاصية تختلف تماماً عن الأماكن السياحية في الدولة، «فنحن كنساء المنطقة منذ مطلع الثمانينات، كبرنا وكبر سحر البحر معنا»، مبينة أن في الفترة الحالية بات كورنيش المرفأ مقصداً لنساء الحي من خلال مشاركتهن في مهرجان المرفأ الذي ينظَّم كل عام في مارس، حيث يقمن بإعداد وجبات غذائية ويبعنها في المهرجان، والعديد من الحرف المنزلية والتجارة التي نستمتع بالمشاركة من خلالها في المهرجان السنوي.