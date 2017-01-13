أخبار عاجلة

الأمن الفلبيني يقتل قياديا في جماعة أبو سياف الإرهابية -
فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

كورنيش المرفأ.. سياحة أسرية في أحضان الطبيعة

Google+ Print
كورنيش المرفأ.. سياحة أسرية في أحضان الطبيعة كورنيش المرفأ.. سياحة أسرية في أحضان الطبيعة

عرفت قرية المرفأ في المنطقة الغربية التابعة لإمارة أبوظبي بـأنها مدينة كانت مخصصة لتجمع صيادي السمك ومركز تجمع لفرق الغوص يأتون من مختلف القرى والبلدات في المنطقة الغربية وينطلقون منها عبر مراكبهم الشراعية في رحلات الغوص الموسمية، كونها تقع على ساحل الخليج العربي غربي مدينة أبوظبي.

 ويستمر صيد الأسماك فيها إلى الآن، حيث تم تطويرها منذ السبعينيات من القرن الماضي، وحالياً هي مكان حضري يتمتع بالخدمات والبنية التحتية الحديثة؛ فيها قصر المغيرة ومحطة المرفأ للطاقة وهي التي تقوم بتوزيع الطاقة على كل مدن وقرى المنطقة الغربية.

بالإضافة إلى محلات تجارية وفرع نادي بني ياس ومستشفى ومركز شرطة وفرع لمؤسسة الإمارات للاتصالات والعديد من المرافق الخدمية التي وفّرتها الدولة لسكان هذه المدينة الصغيرة المطلّة على الخليج والتي تعد امتداداً لمسيرة الحضارة والتطوير التي تنتشر في ربوع الإمارة.

تتميز شواطئ المرفأ عن باقي الشواطئ البحرية في الدولة، كون مياهها صافية ونقية، حيث تعرف نعومة الرمال، كما تعتبر مسرحاً لتوافد العديد من الأطفال لبناء البيوت الرملية التي طالما اعتادوا عليها سكان المرفأ، كما يعد الشاطئ من أكثر الأماكن جذباً للسياح في المنطقة الغربية لمجاورته فندق المرفأ، الذي يرحب بكل من يهوى المهرجانات، والرياضات البحرية، أو قضاء أمتع الأوقات العائلية.

إجراءات
> وأكملت بلدية الغربية في العام 2015 تجهيز شاطئ المرفأ لاستقبال الزوار ومرتادي الشاطئ من عشاق السباحة ومستخدمي الكورنيش وذلك عبر إجراءات عدة تهدف إلى توفير الأمن والسلامة لمستخدمي الشاطئ للحد من الحوادث وحالات الغرق.

مشيرة إلى أن إجراءات البلدية تأتي في إطار حرصها على توفير أقصى درجات الأمن والأمان والسلامة لمرتادي الشاطئ من عشاق السباحة أو مستخدمي الدراجات البحرية وخاصة أن الشاطئ يستقبل سنوياً الآلاف من مستخدمي الكورنيش، وذلك من خلال مسؤوليتها المجتمعية تجاه المجتمع المحلي وانطلاقاً من رؤيتها الرامية إلى توفير نظام بلدي ذي كفاءة عالمية يحقق التنمية المستدامة المنشودة ويعزز معايير جودة الحياة في إمارة أبوظبي.

متعة أسرية
> من جانبه قال ماجد حسين البلوشي من سكان المنطقة: نهوى نحن والأصدقاء ارتياد شاطئ المرفأ أو ما هو معروف لدينا بـ«كورنيش المرفأ»،إذ يعد من أهم الأماكن السياحية لدينا، موضحاً أن الأنشطة الرياضية تتعدد بدءاً من المشي، والسباحة مروراً بقيادة الدراجات المائية وانتهاء بالتجديف وغيرها العديد من الرياضات والهوايات، كما أن للشواء جواً آخر في فصل الشتاء حيث يعطي متعة إضافية.

وأما أم هاشم العلي فقالت إن كورنيش المرفأ يمتاز بخاصية تختلف تماماً عن الأماكن السياحية في الدولة، «فنحن كنساء المنطقة منذ مطلع الثمانينات، كبرنا وكبر سحر البحر معنا»، مبينة أن في الفترة الحالية بات كورنيش المرفأ مقصداً لنساء الحي من خلال مشاركتهن في مهرجان المرفأ الذي ينظَّم كل عام في مارس، حيث يقمن بإعداد وجبات غذائية ويبعنها في المهرجان، والعديد من الحرف المنزلية والتجارة التي نستمتع بالمشاركة من خلالها في المهرجان السنوي.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان تطالب بالتأمين على الحكام

لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان تطالب بالتأمين على الحكام

مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يدين تفجيري طنطا والإسكندرية

مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يدين تفجيري طنطا والإسكندرية

«في يوم تهانيهم أصبحنا نعزيهم».. نجوم الرياضة يعلقون على التفجيرات الإرهابية

«في يوم تهانيهم أصبحنا نعزيهم».. نجوم الرياضة يعلقون على التفجيرات الإرهابية

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا