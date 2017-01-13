بالصور.. اشتباكات بين الأمن التونسى ومواطنين احتجاجا على تزايد البطالة

كتب محمد جمال

شهدت مدينة بن قردان التونسية اليوم الجمعة اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين احتجاجا على تزايد معدلات البطالة.

وقد شهدت تونس احتجاجات واسعة الأسبوع الماضى بسبب قضية عودة الإرهابيين إلى تونس والتى صرح الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى، الخميس، أنه إذا قررت العناصر الإرهابية العودة إلى تونس فسيُطبق عليهم قانون مكافحة الإرهاب بكل صرامة.

وأضاف الرئيس فى تصريحات صحفية على هامش اجتماعه فى قصر قرطاج بمجموعة من طلبة الصحافة بمعهد العلوم السياسية فى باريس أثناء قيامهم بزيارة لتونس أنه " ليس من المؤكد أن يعود الإرهابيون إلى تونس رغم ما يتم تداوله من معلومات حول عودتهم من بؤر التوتر إلى بلادنا ".

وشدد رئيس الدولة على ضرورة تكاتف الجهود لحل هذه المسألة التى وصفها بالخطيرة لما تتضمنه من تهديد لاستقرار البلاد.

وأكد الرئيس على توافر كافة المعلومات اللازمة حول التونسيين الذين عادوا من بؤر التوتر، مشيرا إلى أن عدد الذين مازالوا بمناطق النزاع يبلغ 2929 تونسيا وذلك خلافا للأرقام المضخمة التى أوردتها وسائل إعلام أجنبية.

اشتباكات فى تونس احتجاجا على تزايد معدلات البطالة