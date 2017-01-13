نائب وزير الخارجية الكويتى: نوجه رسالة الخليج لإيران باحترام سيادة الدول

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كشف خالد الجار الله، نائب وزير الخارجية الكويتى، عن الرسالة الخليجية التى ستقوم الكويت بتسليمها إلى إيران، والتى تتعلق بحوار محدد بشروط معينة وأسس تتركز على حسن الجوار وعدم التدخل بالشؤون الداخلية واحترام سيادة الدول.

وأضاف الجار الله، فى تصريحات للصحفيين - أثناء تواجده فى سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة، بالكويت، لتقديم واجب العزاء فى استشهاد الاماراتيين الخمسة نتيجة الانفجار الارهابى الذى وقع أثناء تواجدهم فى مقر محافظ قندهار فى افغانستان - ونشرتها صحيفة "السياسة" الكويتية، الصادرة صباح اليوم الجمعة، أن الرسالة الخليجية لإيران تحمل أسس دولية نتفق عليها مع الإيرانيين، ومن هذا الأساس نسعى الى الاتصال بهم.

وأكد الجار الله، أن ما صرح به السفير الإيرانى لدى الكويت الدكتور على رضا عنايتى، منذ يومين، بأن الرسالة الخليجية لم تصل بعد إلى إيران، مستدركًا، لكن الاتصالات مستمرة لتحديد موعد الزيارة وتسليم هذه الرسالة.