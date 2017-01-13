الرئيس التونسى السابق: عودة الاحتجاجات تهدد التجربة الديمقراطية بعد الثورة

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قال المنصف المرزوقى، الرئيس التونسى السابق، اليوم الجمعة، إن عودة الاحتجاجات فى عدد من المناطق للمطالبة بالتنمية والشغل، هى نتيجة للإشكاليات الاقتصادية والاجتماعية التى تعانى منها تونس الآن، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يهدد التجربة الديمقراطية التونسية.

وعبر الرئيس التونسى السابق، فى ندوة عقدت بالعاصمة تحت عنوان "6 سنوات من الثورة، عن قلقه مما وصفه بـ"الإنجازات المتواضعة للسلطة الحالية" بعد مضى أكثر من عامين على انتخابات عام 2014، وشكك فى قدرتها على تحقيق نتائج إيجابية ومكاسب للتونسيين فى الفترة المتبقية من مدتها، وذلك من وجهة نظره.

وقال المرزوقى، إن عام 2017 الذى أُطلق عليه "عام الإقلاع" بدأ بموجة من الاحتجاجات فى كل من القصرين، وسيدى بوزيد، والمكناسى، معبرًا عن أسفه لمواجهة المحتجين بالقوة بدلًا من الاستماع إلى مطالبهم.

وفيما يتعلق بقضية عودة الإرهابيين من بؤر التوتر، أشار المرزوقى - الذى يرأس الآن حزب "حراك تونس الإرادة" - إلى وجوب احترام الدستور التونسى وما نص عليه بعدم سحب الجنسية، داعيًا إلى تطبيق القانون على كل من ثبت تورطه فى عمليات إرهابية.