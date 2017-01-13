بالصور.. بيوت الطلبة المغتربين بالداخلة بلا وجبات تغذية منذ شهرين

الوادى الجديد _ ماهر أبو نور

ناشد الطلاب والطالبات المغتربات بمقر بيوت الطلاب بالداخلة فى محافظة الوادى الجديد المسئولين بالتدخل العاجل لحل مشكلتهم، والتى تتمثل فى عدم صرف الوجبات الغذائية منذ أكثر من شهرين، وهو ما تسبب فى إلحاق الضرر البالغ بهم نظرا لظروفهم الاقتصادية الصعبة وعدم قدرتهم على التوفيق بين دراستهم وقدرتهم على تجهيز الوجبات أو الحصول عليها .

ورصدت عدسة "اليوم السابع" مظاهر التهالك لشبكة مياه الصرف الصحى بالمقر ومدى الأعطال المتكررة فيه والتى لم تخضع للصيانة والإحلال منذ فترة طويلة.

وقالت الطالبة ريم محمد محمود طالبة بالصف الثالث الثانوى ومقيمة بالمقر فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع " إنهما وزميلاتها يعانين من مشكلة عدم صرف الوجبات التى تنقطع بصفة مستمرة ولا يستطعن حلها فى ظل ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى أن حالتهم الاقتصادية لا تسمح لهم بشراء الوجبات من الخارج، حيث تدفع كل طالبة حوالى 750 جنيها سنويا مصاريف الإقامة فقط بالمقر، فضلا عن مصاريف الدراسة والكتب والسفر إلى محل إقامتهم فى الفرافرة وغرب الموهوب والزيات وابو منقار .

وقال صابر مرسى مدير بيوت الطلبة والطالبات فى تصريح خاص لــ" اليوم السابع " إن المقر يستقطب طلاب وطالبات غرب الموهوب والزيات وأبو منقار للتعليم العام والزراعى والصناعى والتجارى والفنى بإجمالى 271 طالبا وطالبة، وبالفعل يعانون من مشكلة كبيرة بسبب توقف صرف الوجبات الغذائية منذ شهر أكتوبر الماضى ويزيد من حدة المشكلة ان الطلاب بدءوا فى امتحانات نصف العام، وهو ما يستدعى سرعة التدخل لحل المشكلة من خلال تعجيل اجراءات الصرف من مديرية التربية والتعليم، مؤكدا أن ظروف الطلاب والطالبات لا تسمح فعليا بتحملهم نفقات شراء الوجبات يوميا.