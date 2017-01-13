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منتخب مصر العسكرى يتوجه لـ «مسقط» للمشاركة بكأس العالم لكرة القدم

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منتخب مصر العسكرى يتوجه لـ «مسقط» للمشاركة بكأس العالم لكرة القدم منتخب مصر العسكرى يتوجه لـ «مسقط» للمشاركة بكأس العالم لكرة القدم

العسكري لكرة القدم

غادر مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم، بعثة منتخب العسكرى متجهة إلى مسقط، للمشاركة في نهائيات كأس العالم العسكرية لكرة القدم، والتى تبدأ الأثنين القادم في سلطنة عمان، وتستمر حتى 29 يناير الحالي.

ويلعب المنتخب المصرى أولى مبارياته أمام بولندا، يوم الثلاثاء القادم، ضمن مباريات المجموعة “د”، والتي تضم كل أيضًا سوريا وكندا.

واختار المدير الفني للمنتخب، محمد عمر، 23 لاعبًا لتمثيل مصر، هم الهانى سليمان، ومحمود أبو السعود، ومحمد عواد في حراسة المرمى، ومحمد نجيب، ومحمود حمدي “الونش”، وأحمد سامي، وصلاح سليمان، ورجب بكار، وطارق أبو العز، وعاصم صلاح، وهشام شحاتة، وحسام عاشور، ونور السيد، وأحمد توفيق، ومحمد أشرف، ومؤمن زكريا، ومحمد رمضان، وأحمد الشيخ، وأحمد عيد عبد الملك، ومحمد رزق، وحسام باولو، وعمرو مرعى، وعمرو جمال.

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