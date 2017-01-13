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باسم مرسى يخطر الزمالك بالعرض الإنجليزى خلال 48 ساعة

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باسم مرسى يخطر الزمالك بالعرض الإنجليزى خلال 48 ساعة باسم مرسى يخطر الزمالك بالعرض الإنجليزى خلال 48 ساعة

>كتب أحمد توفيق

أكد باسم مرسى مهاجم نادى الزمالك، لمسئولى القلعة البيضاء، إرساله العروض الرسمية التى تلقاها فى الفترة الحالية خلال 48 ساعة.

 

وأخطر باسم مرسى مسئولى الزمالك بوصول عرض رسمى لاحترافه خارجيا خلال الـ48 ساعة المقبلة لغلق هذه الصفحة بشكل نهائى وعدم الحديث عنها فى الفترة المقبلة.

باسم مرسى متهم بالتمرد

وشهدت الساعات الأخيرة اتهامات من جانب مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك لباسم مرسى، بأنه يتعمد مماطلة النادى الأبيض فى تجديد عقده، الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى ويتحجج بانتظاره تلقى عروض رسمية خلال الساعات القادمة وهو ما نفاه اللاعب، مؤكدا أنه لا يمانع التجديد للزمالك لكنه ينتظر وصول العروض الرسمية.

باسم مرسى يتدرب مع الناشئين

وقرر مرتضى منصور خضوع باسم مرسى للتدريب مع فرق الناشئين بنادى الزمالك، بسبب عدم تجديد عقده وهو ما التزم به اللاعب وتواجد فى مران فريق مواليد 2000.

فاروق جعفر كشف انتظار باسم مرسى عرض إنجليزى

وأعلن فاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق عقب جلسته مع باسم مرسى، أن اللاعب ينتظر وصول عرض رسمى من أحد الأندية الإنجليزية الراغبة فى ضمه، والتى قامت بمتابعته طوال الفترة الماضية وهذا هو سر تأجيل توقيع عقود التجديد وأن اللاعب سيوقع فورا حال عدم وصول العروض بشكل رسمى.


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