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بالصور..مصطفى أمين يحتفل بألبومه الأول «دايرة»

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الفنان مصطفى أمين

الفنان مصطفى أمين

 

احتفل المطرب الشاب مصطفى أمين، بصدور ألبومه الأول، والذي يحمل اسم “دايرة” من إنتاج شركة “ماجير ريكوردز”، وذلك في فرع مكتبة ” أ ” بالمعادي، ويتضمن الألبوم 10 أغنيات وهم: “قرب، والتيه، والكراسي الموسيقية، ودعا عيل، وفي حضرة من أهوى، وبكلمني، ومتنحنيش، والرقصة الأخيرة، وسابوك وحدك، وأنا بنسحب”.

وقال مصطفي خلال الاحتفال أن التحضير للألبوم، استمر حوالى 11 شهرًا، حيث كان حريصًا على اختيار أغانى مختلفة ومتنوعة المواضيع، حتى تنال إعجاب فئات كثيرة من الجمهور، وقال أنه اختار اسم “دايرة” للألبوم على الرغم من أنه لا توجد أغنية بهذا الأسم فيه، ولكن هناك أغنية بها كلمة “دايرة”، وقد اختار هذا الاسم للألبوم لأنه تم ترتيب أغانيه بطريقة متتالية، بما يعنى أن موضوع كل أغنية يقودك للأغنية التالية، بما يعني أنها دائرة كاملة تكمل بعضها.

وقد تم تصوير أغنية “بكلمني” بطريقة الفيديو كليب ليكون الثاني في الألبوم، بعد إصدار كليب “الرقصة الأخيرة” في شهر مايو 2016، والتي وصلت إلى أكثر من مليون مشاهدة واستماع.

وتنوعت أغانى الألبوم بين الروك، والبوب، والجاز، والموسيقى الكلاسيكية، حيث مزجت بين الثقافة المصرية وثقافة الدول التي سافر إليها الملحن الشاب صهيب شكري، لينفذ بعض الأغاني، ومنها ، وأسبانيا، وتركيا، وقد شارك في نقل هذه التجربة للناس العديد من الشعراء النابغين، وهم سامح خيري، ومحمد السيد، ومحمود السراج.
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