الداخلية: تصفية 10عناصر إرهابية بسيناء متهمين باستهداف كمين المطافى

نجحت الأجهزة الأمنية فى تصفية 10 عناصر إرهابية من المتورطين فى استهداف واغتيال رجال الشرطة بشمال سيناء.

وقالت وزارة الداخلية، فى بيان لها منذ قليل، إنه فى إطار ملاحقة العناصر المنفذة للحوادث الإرهابية الأخيرة التى شهدتها مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، ونتج عنها استشهاد وإصابة بعض رجال الشرطة، فضلاً عن التصدى لنشاط العناصر الإرهابية هناك، توافرت معلومات للأجهزة المعنية بالوزارة، تتضمن اضطلاع قيادى تنظيم أنصار بيت المقدس الهارب أحمد محمود يوسف عبد القادر، ويحمل اسما حركيا “شكرى”، بمسئولية تشكيل عدة مجموعات إرهابية، وتكليفهم بالتخطيط والتدبير لاستهداف قوات (الشرطة، القوات المسلحة) وتوفير الدعم اللوجيستى اللازم لتنفيذ عملياتهم العدائية وتمكنهم من تنفيذ عدد منها، أبرزها “الاعتداء على كمينى المطافئ والمساعيد بالعريش، واستشهاد 8 من رجال الشرطة وأحد المدنيين، اغتيال الشهيد العقيد أحمد حسن رشاد” نائب مأمور قسم شرطة القسيمة، اغتيال النقيب محمد الزملوط بقطاع الأمن المركزى بالعريش والملازم أول قوات مسلحة محمد السيد عبد الرازق، خطف واغتيال المهندس محمد مصطفى عياد .

وعقب استئذان النيابة، وإخضاع تلك العناصر لعمليات متابعة ميدانية مكثفة، وتبين أنهم من معتادى التنقل بين الشقق السكنية والأماكن المهجورة وتغيير محال اختفائهم على مدار اليوم واتخاذهم أسماء حركية متعددة للهرب من الملاحقات الأمنية، إلا أن المتابعة أسفرت عن تحديد بعض كوادرها وأدوارهم التنظيمية والعمليات التى شاركوا فى تنفيذها.

وتوافرت معلومات حول اتخاذ تلك العناصر مؤخراً لشاليه مهجور بمنطقة أرض الجمعية بنطاق قسم شرطة رابع العريش وكراً لاختبائهم، تجنباً لعمليات المداهمة الأمنية، واتخاذهم هذا الوكر منطلقاً لتنفيذ مخططاتهم العدائية .

وتمكنت قوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية من مداهمة الوكر، إلا أنه أثناء استشعار العناصر الإرهابية باقتراب القوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها محاولين الهرب، فتم التعامل معهم ما نتج عنه مصرعهم جميعاً و(عددهم 10 عناصر) وهم كل من:

أحمد سعد المهدى محمد الشربينى (مواليد 28/10/1999 – طالب – يقيم المساعيد/العريش – سبق مشاركته فى استهداف العديد من أفراد ومدرعات الأمن المركزى والقوات المسلحة ومشاركته فى إغتيال مجند بكمين مدخل العريش).

محمد إبراهيم محمد أيوب (مواليد 1/9/1994 – سائق – يقيم المساعيد العريش – شارك فى اغتيال العقيد / أحمد رشاد والعديد من أمناء الشرطة والمجندين).

أحمد يوسف محمد رشيد (مواليد 18/2/1993 – سائق – يقيم حى السمران/العريش – متورط فى إغتيال العديد من المواطنين بدعوى تعاونهم مع رجال الأمن).

عبد العاطى على عبد العاطى الديب (مواليد 30/3/1992 – عامل – يقيم شارع البحر/العريش– سبق تورطه فى إغتيال المهندس / محمد مصطفى عياد لإشرافه على بعض الإنشاءات الخاصة بالقوات المسلحة).

بلال محمد حمدان النجار (مواليد 30/1/1997 – بدون عمل – يقيم ش مسلم عروج/العريش – سبق تورطه فى اختطاف وقتل المدعو / فتحى عايش مصطفى وزوجته).

منصور محمد سليمان جامع (مواليد 1/10/1989 – سائق يقيم حى كرم أبو نجيلة/العريش – متورط فى الاستيلاء على سيارات النقل وتفخيخها لاستخدامها فى تنفيذ مخططات التنظيم).

بالإضافة إلى 4 جثث “مجهولة – جارى تحديد هويتهم.

وعثرت أجهزة الأمن بحوزة المتهمين على “8 سلاح آلى، رشاش متعدد، بندقية خرطوش، طبنجة عيار 9 مم” عهدة أمين الشرطة الشهيد علاء الدين صبحى محمد – من قوة قسم شرطة المرافق بالعريش والذى استشهد بتاريخ 27/10/2016 “، 7 مفجر، 2 جهاز لاسلكى، عدد من الطلقات من مختلف الأعيرة “

وأكدت وزارة الداخلية عزمها المضى قدماً بسواعد رجالها فى مواجهة تلك العناصر وإجهاض مخططاتهم العدائية فى سبيل اقتلاع جذور الإرهاب من ربوع الوطن وبصفة خاصة بمحافظة شمال سيناء بالتعاون والتنسيق مع قواتنا المسلحة .. والله ولى التوفيق .