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سفير مصر لدى الصومال يؤكد وجود مساعى لإعادة مقر سفارتنا إلى مقديشيو

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سفير مصر لدى الصومال يؤكد وجود مساعى لإعادة مقر سفارتنا إلى مقديشيو سفير مصر لدى الصومال يؤكد وجود مساعى لإعادة مقر سفارتنا إلى مقديشيو

أرشيفية

أكد سفير لدى الصومال، السفير وليد إسماعيل،اليوم الجمعة، أن هناك مساعي حثيثة من أجل إعادة مقر السفارة المصرية إلى مقديشيو.

وأكد السفير المتواجد حاليًا في العاصمة الكينية نيروبي، أنه بحكم الظروف الأمنية في الصومال وبسبب الحرب الأهلية كان من الصعب أن تستمر السفارة المصرية في التواجد في مقديشيو فاضطررنا إلى نقل المقر بصفة مؤقتة إلى نيروبي.

وأضاف السفير: نسعى من أجل إعادة مقر السفارة إلى مقديشيو في أقرب فرصة، والحكومة الصومالية خصصت لنا قطعة أرض من أجل إنشاء المقر عليها.

وعن كيفية التواصل مع الجانب الصومالي، قال السفير وليد إسماعيل خلال الفترة الأخيرة “نجحنا في رفع مستوى العلاقات مع الجانب الصومالي والتواصل يتم على أعلى المستويات، وأنا شخصيًا التقيت رئيس الجمهورية الصومالي أكثر من 6 مرات خلال العامين الماضيين”.

وتابع : المساعي من أجل إعادة مقر السفارة إلى مقديشيو وصلت إلى مرحلة متقدمة،وفي أقرب فرصة وفور أن تسمح الظروف الأمنية سيتم إعادة مقر السفارة إلى العاصمة الصومالية.

وأردف : الأوضاع الأمنية في الصومال تتحسن تدريجيا، وهناك ضغط على الجماعات الإرهابية لكنها مازالت تحاول إثبات وجودها عبر عدد من العمليات التي أجرتها مؤخرا.

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