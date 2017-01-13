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القبض على بدال تموينى بالسويس يحتكر 1800 كيلو سكر لبيعها بالسوق السوداء

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القبض على بدال تموينى بالسويس يحتكر 1800 كيلو سكر لبيعها بالسوق السوداء القبض على بدال تموينى بالسويس يحتكر 1800 كيلو سكر لبيعها بالسوق السوداء

>السويس - سيد نون

تمكنت مباحث السويس، من ضبط بدال تموينى احتكر كمية كبيرة من السكر وامتنع عن صرفها للمواطنين، بهدف بيعها بالسوق السوداء والاستفادة من فارق السعر .

كانت معلومات وردت للمقدم أحمد عبد الباقى رئيس مباحث ، تفيد بامتناع بدال تموينى بضاحية الحرفيين بحى فيصل، عن صرف حصص التموين للمنتفعين.

وأمر اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية، بتوجيه حملة تموينية لضبط البدال والكمية التى احتكرها، قادها النقيب طارق نجيب معاون مباحث التموين، ومحمد عبد الوهاب كبير مفتشى التموين .

 وتم إعداد كمين للمتهم، وبتفتيش المخزن الملحق بالمحل تم ضبط 1800 كيلو من الكسر الخاص بالمقررات التموينية إنتاج شهر مارس من العام الماضى، وأقر المتهم بأنه خزن الكمية المضبوطة على مدى شهور بعد امتناعه عن صرف حصص المواطنين، وكان يعتزم إعادة بيع الكمية بالسوق السوداء .


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