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ضبط 5 شبكات لتوصيل الإنترنت للمنازل دون ترخيص بالغربية والمنيا

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ضبط 5 شبكات لتوصيل الإنترنت للمنازل دون ترخيص بالغربية والمنيا ضبط 5 شبكات لتوصيل الإنترنت للمنازل دون ترخيص بالغربية والمنيا

>كتب محمود عبد الراضى

تمكنت شرطة الاتصالات من ضبط 5 محلات بالغربية والمنيا لإقامتهم منظومة اتصالات غير شرعية لخدمات الإنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها للعامة دون الحصول على ترخيص من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

وكانت معلومات قد وردت لضباط مباحث إدارة شرطة الاتصالات بإشراف اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية، تتضمن إعلان 5 شبكات عن خدمات توصيل الإنترنت للمنازل بسرعة 4 ميجا دون ترخيص، حيث أقاموا منظومة اتصالات غير شرعية لخدمات الإنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها للعامة دون الحصول على ترخيص من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بمخالفة قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وتقاضى مبالغ شهرية تتفاوت قيمتها حسب السرعة المتعاقد عليها واستخدام محلات فى الغربية والمنيا مركزًا لإدارة ذلك النشاط.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف 5 محلات بالغربية والمنيا فى حملات تفتيشية مكبرة من ضباط إدارة شرطة الاتصالات بالتنسيق مع مديريتى أمن المنيا والغربية وقطاع مصلحة الأمن العام ولجنة فنية من الشركة المصرية الاتصالات، وتم ضبط كافة الأجهزة المعدة لذلك.


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