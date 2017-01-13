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جامعة دمياط تضم الدكتور رمضان طنطاوى لمجلس كلية التربية

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جامعة دمياط تضم الدكتور رمضان طنطاوى لمجلس كلية التربية جامعة دمياط تضم الدكتور رمضان طنطاوى لمجلس كلية التربية

>دمياط - معتز الشربينى

أصدر الدكتور ممدوح محمد أحمد نعمه الله القائم بأعمال رئيس الجامعة القرار رقم "9" لسنة 2017، بشأن ضم الدكتور رمضان عبد الحميد الطنطاوى رئيس جامعة دمياط السابق والأستاذ المتفرغ بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية لعضوية مجلس الكلية لمدة سنة قابلة للتجديد.

وقال بيان للجامعة اليوم، إن رئيس الجامعة أصدر القرار رقم "24" لسنة 2017، بشأن ندب إيمان عبد الله أبو العنين، أخصائى شئون إدارية ثان بالمجموعة النوعية التنمية الإدارية بمجموعة الوظائف التخصصية بالإدارة  العامة للجامعة، فى وظيفة مدير إدارة الدراسات العليا بالإدارة العامة للدراسات العليا بالجامعة لمدة عام قابل للتجديد، أو لحين شغل الوظيفة بالإعلان طبقًا للقانون 81 لسنة 2016.

وأصدر رئيس الجامعة القرار رقم "22" لسنة 2017، بشأن ندب مى محمد إسماعيل الهريجى، أخصائى شئون العلاقات الثقافية  ثان بالمجموعة النوعية التعليم بمجموعة الوظائف التخصصية بالإدارة  العامة للجامعة، فى وظيفة مدير إدارة تمويل البحوث بالإدارة العامة للدراسات العليا بالجامعة لمدة عام قابل للتجديد، أو لحين شغل الوظيفة بالإعلان طبقًا للقانون 81 لسنة 2016.


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