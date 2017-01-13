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الطيران يؤجل معسكر الزمالك 24 ساعة ومباراة ودية مع الجونة

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الطيران يؤجل معسكر الزمالك 24 ساعة ومباراة ودية مع الجونة الطيران يؤجل معسكر الزمالك 24 ساعة ومباراة ودية مع الجونة

>كتب أحمد توفيق

تقرر تأجيل معسكر الزمالك فى مدينة الجونة لينطلق يوم الثلاثاء المقبل، بدلا من الاثنين بسبب ظروف الطيران والحجوزات.

 

من جانبه، أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك والمشرف على فريق الكرة، أن المعسكر لمدة 10 أيام بداية من 17 إلى 27 يناير الجارى.

 

ويستعد الزمالك لمواجهة السوبر المحلى أمام الأهلي فى الإمارات، والمقرر لها يوم 10 فبراير المقبل.

 

وتقرر أن يخوض الزمالك مباراتين وديتين خلال المعسكر المغلق أحدهما أمام فريق الجونة، والثانية لم يتحدد طرفها الثانى لكنها ستكون أمام أحد أندية الصعيد.

 


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