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مصر تفوز على قطر 22- 20 فى أولى مبارياتها بمونديال كرة اليد بفرنسا

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مصر تفوز على قطر 22- 20 فى أولى مبارياتها بمونديال كرة اليد بفرنسا مصر تفوز على قطر 22- 20 فى أولى مبارياتها بمونديال كرة اليد بفرنسا

كرة يد منتخب – أرشيفية

حقق المصري لكرة اليد فوزًا مستحقًا على نظيره العنابي القطري بنتيجة 22 / 20 فى أولى لقاءاته بمونديال العالم، الذى تستضيفه فرنسا حاليا، ويستمر حتى يوم 29 يناير الجارى ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

كان الشوط الأول قد انتهى بتقدم المنتخب الوطنى بنتيجة 11 / 8، فى شوط قوى شهد ندية قوية بين كلا المنتخبين

يذكر، أن قائمة منتخب كرة اليد بمونديال فرنسا تضم 16 لاعبًا، وهم كل من: كريم هنداوى وهادى رفعت وكريم أيمن وأحمد خيرى ويحيى الدرع وعبد الرحمن على وإسلام حسن ومحمد هشام بسيونى “مودى” وأحمد الأحمر وممدوح طه وأبو الفتوح أحمد أبو الفتوح “حماصة” ويحيى خالد ومحمد إبراهيم وإبراهيم المصرى ومحمد ممدوح هاشم ومحمد سند.

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