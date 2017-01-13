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اليوم.. قطع مياه الشرب عن 7 مناطق شرق مدينة أسوان 12 ساعة

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اليوم.. قطع مياه الشرب عن 7 مناطق شرق مدينة أسوان 12 ساعة اليوم.. قطع مياه الشرب عن 7 مناطق شرق مدينة أسوان 12 ساعة

>أسوان – عبد الله صلاح

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، قطع المياه عن 7 مناطق شرق مدينة أسوان، لمدة 12 ساعة، وذلك بدءاً من الساعة العاشرة من مساء اليوم الجمعة، وحتى الساعة العاشرة من صباح اليوم التالى السبت.

 

وأوضحت الشركة فى بيان لها، اليوم الجمعة، أنه نظرا لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بأعمال تركيب وحدة رفع غاطس جديدة لمحطة صرف صحى رقم 10 بكيما، مما سيترتب عليه قطع المياه عن مناطق "غرب كيما – عمارات كيما بالكامل – عمارات الحديد والصلب – منطقة الصداقة القديمة – المجمع الصناعى – منطقة التطبيقين – عمارات الأولى بالرعاية".


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