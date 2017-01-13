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لاعبو المنتخب العسكرى ينشرون صورا لهم بالطائرة قبل توجههم لعمان

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لاعبو المنتخب العسكرى ينشرون صورا لهم بالطائرة قبل توجههم لعمان لاعبو المنتخب العسكرى ينشرون صورا لهم بالطائرة قبل توجههم لعمان

>كتبت مريم بدر الدين

نشر عدد من لاعبى العسكرى المصرى، صور لهم أثناء استقلالهم الطائرة من مطار القاهرة، قبل توجههم لعمان للمشاركة فى كأس العالم العسكرية المقرر إقامتها بسلطنة عمان فى الفترة من 16 يناير وحتى 29 من الشهر ذاته.

 

ونشر محمود حمدى لاعب نادى المقاصة صورة على متن الطائرة، معلقا عليها قائلا: "المحترمين"، ونشر صورة أخرى للاعبى المنتخب قائلا: "المنتخب العسكرى".

 

وكذلك نشر أحمد توفيق لاعب نادى الزمالك صورة لزملائه بالمنتخب قبل إقلاع الطائرة على حسابه بموقع تبادل الصور "أنستجرام"، معلقا عليها: "منتخب عسكرى".

 

 


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