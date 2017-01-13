محمد حلمى عن عودة خالد قمر للزمالك: يا ريت

كتب أحمد توفيق

أكد محمد حلمى المدير الفنى للزمالك، أنه يرحب بعودة خالد قمر مهاجم الفريق المعار إلى الاتحاد السكندرى خلال الميركاتو الشتوى الحالى لتدعيم هجوم الفريق.

وعلق المدير الفنى للزمالك على إمكانية عودة خالد قمر للزمالك، قائلاً: "يا ريت"، مشددا على تأييده لقرار مجلس الإدارة باستعادة المهاجم لما يمتلكه من مميزات كبيرة.

ويسعى نادى الزمالك لإنهاء إعارة خالد قمر لنادى الاتحاد السكندرى وعودته لصفوف القلعة البيضاء فى يناير الجارى، لتدعيم الهجوم الأبيض فى ظل رغبة النادى فى التعاقد مع مهاجم جديد.

وقال محمد حلمى فى تصريحات صحفية أنه مقتنع تماما بالقدرات الفنية لخالد قمر منذ سنوات، موضحا أنه كان يسعى لضمه أثناء وجوده فى صفوف نادى طنطا قبل الانتقال لاتحاد الشرطة ومنه للزمالك.