«الطاهري»: «8 الصبح» جاهز للمنافسة وليس تكرارًا لـ«التوك شو»

كتبت- إنجي لطفي

قال أحمد الطاهري رئيس تحرير برنامج” 8 الصبح”، إن فكرة البرنامج لن تكون تكرارا لبرامج التوك شو موضحا أن البرنامج يهدف إلى التثقيف والترفيه والمتعة بما يتناسب مع “مورنينج شو”.

وأضاف الطاهري في تصريح خاص لـ ONA أنه يعتز بالمنافسة مع كافة البرامج الصباحية مؤكدا أن البرنامج جاهزة للمنافسة بقوة، كما أنه يعتز بالعمل مع مقدمي البرنامج رامي رضوان وداليا أشرف، وأية جمال الدين، وآية الغرياني، وهبة ماهر.

وتابع أن هيئة التحرير تتكون من أحمد امبابي مساعد رئيس تحرير روز اليوسف، وأحمد عبد العظيم مساعد رئيس تحرير روز اليوسف، وهاشم عبد الحميد من أهم نقاد الموضة فى مصر وسبق له العمل فى برنامج شارع شريف على CBC، ومحمد عادل مساعد رئيس تحرير روز اليوسف، وإسلام عبد الوهاب ومحمد نجم الباحث الاقتصادي، أحمد نديم رئيس تحرير ONA، ومحمد حمدي بروديوسر البرنامج، وفرح توفيق، ورضوى خليل من مجلة أخبار النجوم، وعبد العزيز المصري صحفى بجريدة الوطن وسبق له العمل في إعداد برنامج” البيت بيتك”.

يذكر أن برنامج” 8 الصبح” من تقديم رامى رضوان و وداليا أشرف، وأية جمال الدين، وآية الغرياني، وهبة ماهر، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي والإذاعي أحمد الطاهري والذي يقدم في الوقت الحالي برنامج “مانفيستو” على راديو 90 90.