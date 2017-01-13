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غدًا.. طعن منى الشافعي

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غدًا.. طعن منى الشافعي غدًا.. طعن منى الشافعي

أرشيفية

مراسل «ONA»

تنظر غدَا، السبت، محكمة النقض، برئاسة المستشار محمد محمود، طعن سيدة الأعمال منى الشافعى و3 متهمين آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم فى قضية الاستيلاء على 48 مليون جنيه من أموال شركة النصر للاستيراد والتصدير .

وكانت محكمة الجنايات قضت بمعاقبة منى الشافعى بالسجن 10 سنوات وتغريمها 48 مليون جنيه ورد مبلغ مساوٍ، وأيضاً معاقبة باقى المتهمين بعقوبات تتراوح من 5 إلى 7 سنوات.

وألقت مباحث الأموال العامة العليا القبض على المهندسة منى الشافعى، وعلى منصور رئيس قطاع رأس المال بشركة النصر للاستيراد والتصدير، وثلاثة آخرين، لاتهامهم بالاستيلاء على 48 مليون جنيه من أموال الشركة والبنك الأهلى.

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