الأحد.. رئيس بيلاروسيا يبدأ زيارة تاريخية لمصر

أكد سيرجي راتشكوف سفير بيلاروسيا بالقاهرة،علي أهمية الزيارة التاريخية التي سيقوم بها الرئيس الكسندر لوكاشينكو لمصر بعد غد الأحد تستغرق يومين،والتي تأتي في إطار الاحتفال بمرور 25 عاما علي إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأكد سفير بيلاروسيا اليوم،إن العلاقات بين مصر وبيلاروسيا بناءة وتتسم بالصداقة والود،وأضاف أن مصر تعد شريكا سياسيا وتجاريا هاما لبيلاروسيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فضلا عن دعم بعضهما البعض في المنظمات الدولية خاصة الأمم المتحدة مؤكدا أن مينسك تسعي إلي تعزيز التعاون مع مصر في كافة المجالات علي أساس الاحترام المتبادل والشراكة المفيدة للطرفين.

وأعرب عن ثقته بأن زيارة الرئيس لوكاشينكو إلى مصر سوف تعطي دفعة جديدة لتطوير الاتصالات بين البلدين وتسهم في علاقات أقوي بينهما،موضحا أن لوكاشينكو سيجري خلال زيارته للقاهرة مباحثات مع كبار المسئولين حول مجمل العلاقات الثنائية خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والعلوم والتعليم .

وتابع قائلا إن لوكاشينكو سيلتقي مع رئيس الوزراء شريف اسماعيل لبحث قضايا التعاون الاقتصادي بين البلدين وسبل تتنفيذ المشروعات المشتركة فضلا عن لقائه مع علي عبد العال رئيس مجلس النواب لمناقشة تعزيز التعاون البرلماني والحوار بين الجانبين، مشيرا إلى مشاركة لوكاشينكو في منتدى الأعمال المصري البيلاوسي الثالث بحضور مئات من رجال الاعمال من كلا البلدين و افتتاح معرض للالات البيلاروسية علي هامش هذا المنتدي.