تشكيلة أزياء جاكيتات شتوية للأطفال

ميزي طفلكِ في هذا الشتاء واجعليه أكثر أناقة ودفئًا ومرحًا مع هذه المجموعة الحصرية من الجاكيتات الشتوية للأطفال والتي تعرضها مجلة الجمال لينالوا أطفالكم على أناقة تميزهم عن الآخرين، إليكم الصور:

1. فروزن: يتميز هذا المعطف القطني بنعومته واحتوائه على قبعة موصولة مبطنة بالفرو، مما يمنح منطقة الرأس لدى الطفلة تدفئة جيدة، كما أنه يناسب فترات البرد غير القاسية.

2. هذه النوعية من المعاطف مناسبة لفترات الشتاء وخاصة مع هطول المطر أو الثلوج، كما أن طولها الإضافي يمنح الطفل تدفئة كاملة، بالإضافة إلى القبعة المكسوة بالفرو، والتي تدفئ منطقة الرأس بشكل كامل.

3. المعطف المضاد للماء مناسب للأيام الممطرة، حيث يمكن استخدامه كقطعة إضافية فوق الملابس العادية، ويستخدم وقت الخروج فقط.

4. تتميز هذه القطعة بألوانها الزاهية التي تجذب الأطفال، كما أنها مميزة في نوعية القماش المستخدم الذي يمنح الطفل الدفء، كما أنها تحتوي على جيوب مبطنة تمكن من تدفئة يديه بها في حال عدم ارتداء القفازات.

5. هذه الجاكيت يمكن ارتداؤها للحصول على تدفئة إضافية للطفل، فلا تعتبر أساسية ويمكن استخدامها في بداية فصل الشتاء.

6. مجموعة من الجاكيتات التي تناسب الأطفال في سن صغير وتتميز بمقاسها الصغير وتفصيلها الواسع، حيث تسمح لارتداء القبعات والقفازات الخارجية معها.

7. جاكيتات تتميز بقصة تناسب الفتيات في سن متوسط، حيث تسمح لهن بارتدائها في الحفلات والمناسبات.

8. جاكيت تناسب الفتيات ويسهل ارتداؤها، كما أنها مناسبة للتنزه الخارج.

9. جاكيت مميزة بلونها وقصتها والقطعة المميزة بها التي تدفئ منطقة الرقبة.

10. قطعة صغيرة مميزة يمكن ارتداؤها فوق الملابس أثناء الخروج والتنزه.

القواعد الأساسية التي يجب عليك مراعاتها عند اختيار جاكت الشتاء لطفلك:

1. احرصي على اختيار نوعية القماش المناسبة لبشرة طفلك، بحيث ألا تسبب احتكاكًا أو تهيجًا للبشرة.

2 - ضعي بالحسبان بنية طفلك من حيث اختيار الموديل المناسب للطفل.

3 - حاولي اختيار الجاكيتات العملية التي يسهل على الطفل ارتداؤها ونزعها بنفسه.

4 - من المهم اختيار قطع يسهل على الطفل ارتداؤها، خاصة عند ذهابه للمدرسة.

5 - راعي الألوان والقصة في جاكيتات الشتاء التي تناسب مختلف الأماكن والأوقات.

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