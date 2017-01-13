10 فعاليات للأطفال في الأماكن المغلقة

في يوم ممطر أو بارد، قد يصادف أحد أيام نهاية الأسبوع، عادة ما تنصح الأمهات بملازمة المنزل مع أطفالهن؛ خوفاً عليهم من الإصابة بأمراض الشتاء، وحتى لا يشعر الأطفال بالضجر تأتي الحاجة للتسلية بألعاب بسيطة ومسلية وإذا نفدت منك الأفكار، نقدم 10 فعاليات يمكن لعبها في الأماكن المغلقة وشأنها أن تبقي الأطفال (وتبقيك) سعيدة ونشيطة، بلا تلفزيون أو العاب فيديو.

1 - ابنوا برجاً

استخدمي عصي المصاصات والبطاقات والصناديق أو الوسائد، وأشعلي المنافسة بمن يبني البرج الأعلى.

2. ماما الساحرة (أو بابا)

جربي ببساطة وضع عملة معدنية في كوب من ثلاثة أكواب واخلطي الأكواب، ثم اسألي أطفالك للتخمين حول أي كأس يحوي العملة، يمكنك أنت وزوجك بخفة إسقاط العملة عن حافة الطاولة سرًا. شاهدي عيون أطفالك تتقد من الحماس في ذهول!



3. ألعاب التركيب" البازلز"

يمكنك استخدام مجموعة متنوعة تبتاعينها من المتجر أو حثي أطفالك على صنعها برسم شكل على قطعة من الورق المقوى، ثم استخدام قلم رصاص لرسم القطع مباشرة على رسمها وقصها بمقص حاد، انثريها ومن ثم قوموا بتركيبها.



4 – لعبة التجمد

اختاري بعض الألحان المفضلة لأطفالك واطلبي منهم الرقص حتى تتوقف الموسيقى، وحينها عليهم التجمد في أي وضع وجدوا أنفسهم فيه حتى إذا كانوا يقفون على ساق واحدة. لجعل اللعبة أكثر تحديًا، اطلبي منهم التجمد في أوضاع محددة: كالحيوانات والأشكال والحروف أو حتى وضعيات اليوغا.



5 - التمثيليات

هذه اللعبة مثالية للمجموعات الكبيرة؛ حيث يتم تقسيم الأطفال إلى مجموعات. أعطي كل مجموعة كيسًا مليئًا بحاجيات مثل ملعقة، إكسسوار مجوهرات، جورب، كرة أو شريط. ثم امنحيهم 15 دقيقة للعمل على تمثيلية هزلية بما لديهم.لا داعي لتكون هناك منافسة. ولكن إذا أراد الأطفال، يمكن للجميع التصويت على فوز تمثيلية ما منهم.



6 - لعبة التوازن

شغلي الموسيقى، واطلبي من الأطفال المشي على قدم واحدة على خط مستقيم من الشريط اللاصق. اجعلي اللعبة أكثر تحديًا بطلب المشي إلى الوراء أو التوازن بقدم واحدة على الخط.





7 - الغماية

في هذه اللعبة الكلاسيكية، يغمض طفل عينيه ويعد بصوت عال بينما يختبئ لاعبون آخرون. عندما يتم العد يقول إنه آتٍ للبحث عنهم. لعبة محببة من الأطفال وتسبب نوبات ضحك.



8 - البحث عن الكنز

ببساطة قومي بكتابة دلائل على بعض قصاصات الورق، وضعي أول دليل في مكان يسهل العثور عليه، واتركي ما تشائين في جميع أنحاء المنزل. بدلًا من مكافأة الأطفال بالجائزة، يمكن أن يكون الكنز قطع نقود يجمعونها لوضعها في حصالاتهم في نهاية المطاف.



9 - البولينغ

صفي من ست إلى عشر عبوات مياه في نهاية الممر أو غرفة المعيشة. وضعي خطًا من شريط لاصق كخط الانطلاق. وستحتاجين كرة متوسطة الحجم لبدء اللعب! يمكن إعطاء جوائز للفائز في نهاية اللعبة. (ملاحظة: إذا كنت بحاجة لتثبيت عبوات المياه أو جعل اللعبة أكثر صعوبة، فقومي بملء العبوات ببعض الماء ولا تنسي أن تغلقيها بإحكام).

10. لعبة رحلة الذاكرة

يجلس الجميع في دائرة. يقول أول لاعب "في سلة المشتريات للنزهة، وضعت ..."، ثم يقول ما الغرض الذي وضعه هو أو هي. ثم يقول اللاعب التالي، "في سلة المشتريات للنزهة، وضعت ..."، ثم يقول غرض أول لاعب ويضيف له غرضه الخاص للسلة، وهكذا دواليك.