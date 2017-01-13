من أهم النصائح التي يركز عليها الأطباء للأم الحامل هو التركيز على نوعيات الغذاء المتناول من حيث نوعيات الأطعمة و المشروبات، فالغذاء الجيد عنصر أساسي للحمل السليم و عنصر مهم لوقاية الحامل من الأمراض و حماية الجنين و الحفاظ على نموه الطبيعي، و يزداد التركيز على الطعام أكثر في حال كانت الأم حامل بتوأم، لذلك تقدم لنا أخصائية التغذية ميثاق بن شحبل قائمة بأهم الأطعمة التي يجب أن تركز عليها الأم الحامل بتوأم وهي:



أفضل الأطعمة للأم الحامل بتوأم:

- المكسرات: فهي غنية جدا بالفيتامينات وأحماض أوميجا 3 الدهنية، ويمكن أن توفر الغذاء الكافي للتوأم أثناء الحمل.

- الحليب: وهو أهم ما يمكن أن تحتاجه الأم الحامل بتوأم بسبب حاجتها المرتفعة للكالسيوم.

- الزبادي: الخمائر الطبيعية في الزبادي و البروتين و المعادن تساهم في نمو الأجنة بشكل سليم.

- السمك: ويحتوي السمك على عناصر غذائية مهمة لجسم الإنسان، فهو غني بالأوميغا3، واليود، والسيلينيوم، والفسفور، والبوتاسيوم، والزِنك، و كلها عناصر مفيدة لقلب الأجنة و الأهم أنها تمنع الولادة المبكرة التي تكون الأم الحامل بتوأم معرضها لها أكثر من غيرها.

- البيض: غنى بعدد من المواد الغذائية التي تحتاجها الأم والأطفال مثل الفيتامينات والبروتينات والمعادن التي يمكن أن تفيد التوأم خلال فترة الحمل.

- السبانخ: يجي على الأهم الحامل بتوأم عدم الإكتفاء بتناول مكملات الحديد بل أن تركز على الأطعمة الغنية بالحديد أيضا فهي بحاجة له أكثر من غيرها و السبانخ أفضل تلك الأطعمة.

- الحمضيات: وهي مهمة لزيادة إمتصاص الحديد من الأمعاء بسبب غناها بفيتامين سي مثل الليمون والبرتقال.

- الورقيات الخضراء: فهي غنية بفيتامين ج الذي يساعد على اكتمال نمو و تكوين الكريات الحمراء لدى الأجنة.

- البقوليات: بسبب محتواها العالي من حمض الفوليك وهو عنصر مهم لمنع تشوهات الأجنة.

- الخيار: مضادات الأكسدة وفيتامين أ و البيتاكاروتين و المغنيسيوم كلها عناصر تساعد المرأة الحامل بتوأم على ترطيب جسمها و منع الإمساك و رفع مناعة الجسم و الوقاية من إرتفاع ضغط الدم.