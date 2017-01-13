أطراف رضيعي حرارتها مرتفعة.. ماذا يعني ذلك؟

أكثر الكوابيس التي تؤرق الأهل وتخيفهم هو حالات ارتفاع درجة حرارة أطفالهم، فالحرارة هي أشدُّ أعداء الإنسان، وارتفاعها بشكل متكرِّر له كثير من المخاطر التي قد تؤثر في العديد من أجهزة الجسم ووظائفه.

«سيدتي وطفلك» التقت باستشاريَّة طب الأسرة بمستشفى الحرس الوطني بجدَّة، الدكتورة ريم الشيخ، لتطلعك على أسباب ارتفاع سخونة أطراف مولودك وطرق العلاج.

أوضحت الدكتورة ريم أنَّ سخونة الأطراف تعدُّ عرضًا لمشكلة ما يمرُّ بها الجسم. لذا يجب الوقوف على الأسباب الحقيقيَّة للسخونة وعلاجها، خصوصًا أنَّها تأتي أحيانًا مع أعراض أخرى، مثل الحكَّة الشديدة، والوخز، واحمرار الأطراف وتنميلها، وتسبب كثيرًا من الإزعاج.

• أسباب شائعة لسخونة الأطراف:

ـ حدوث خلل في إفرازات هورمونات الغدة الدرقيَّة.

ـ ارتفاع حموضة الدم بسبب ارتفاع نسبة حمض البوليك فيه، إما بسبب بكتيريا أو فيروس.

ـ هبوط نسبة عنصر البوتاسيوم في الجسم أو الصوديوم.

ـ حدوث خلل في الدورة الدمويَّة بسبب أي نوع من أنواع الجراثيم.

ـ الإصابة بقصور في عمل الكلى، وتراكم السموم في الجسم.

ـ الإصابة بعدوى فطريَّة. .

• طرق لخفض درجة حرارة مولودك

ـ ضعي ماء نظيفًا في وعاء، وإذا لم يتحسن، أو كانت الحرارة مرتفعة كثيرًا لديه فعليك أخذه إلى الطبيب أو المستشفى، ولا تضيعي الوقت في التجارب؛ لأنَّ الارتفاع في درجات الحرارة بالنسبة له خطير فهي تؤثر في الأنسجة، وقد تقتل خلايا المخ.

ـ طريقة أخرى ضعي المولود في غرفة مهواة، لكن تجنبي المكيف البارد. انزعي ملابسه واتركي الملابس الداخليَّة أو الملابس الخفيفة.

ـ استخدمي ماء عاديًا مع فوطة أو شاش، وبلليها بالماء ثم ضعيها على رأسه وتجنَّبي استخدام الماء البارد.



• كيف تقيسين درجة حرارة مولودك؟

ـ في حال شعرت بارتفاع درجة حرارته فقيسيها بميزان الحرارة وسيساعدك ذلك على اتخاذ القرار إذا كان عليك اللجوء إلى الطبيب أم لا، كما أنَّ ذلك يساعد الطبيب في حال أخذ المشورة السريعة عبر الهاتف على تقديم النصح فيما يتعلق بالرعاية الطبيَّة التي يحتاجها طفلك.

ـ من أجل الحصول على قراءة سريعة ودقيقة لدرجة حرارته فأنت بحاجة إلى الحصول على ميزان حرارة رقمي، ويوجد في الصيدليات والمتاجر الكبرى.

ـ يفضل تجنب ميزان الحرارة الذي يستخدم عن طريق الأذن؛ لعدم دقة قياسه في حالات درجة الحرارة المرتفعة.