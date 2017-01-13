أخبار عاجلة

الأمن الفلبيني يقتل قياديا في جماعة أبو سياف الإرهابية -
فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

الزمالك يسترد خالد قمر مقابل التنازل عن مديونياته لدى الاتحاد السكندرى

Google+ Print
الزمالك يسترد خالد قمر مقابل التنازل عن مديونياته لدى الاتحاد السكندرى الزمالك يسترد خالد قمر مقابل التنازل عن مديونياته لدى الاتحاد السكندرى

>كتب أحمد توفيق

استقر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، بشكل نهائى على استعادة خالد قمر مهاجم الفريق المعار لنادى الاتحاد السكندرى، خلال الميركاتو الشتوى الجارى، وذلك لتدعيم الهجوم الأبيض بعد تألقه الملفت مع زعيم الثغر فى الفترة الأخيرة وكذلك عدم تكلفة النادى مبالغ مالية كبيرة للتعاقد مع مهاجم جديد بعد المغالاة الواضحة من بعض الأندية للاستغناء عن لاعبيها خاصة بعدما طلب نادى سموحة تقاضى 15 مليون جنيه لرحيل حسام باولو للقلعة البيضاء.

 

الزمالك ينوى استغلال عدم سداد الاتحاد السكندرى القيمة الكاملة لاستعارة الثلاثى خالد قمر ومحمد سالم وحازم إمام من القلعة البيضاء مطلع الموسم الحالى لاستعادة مهاجم الفريق، حيث يحق للأبيض الحصول على مليونى و500 ألف جنيه من زعيم الثغر سيتم التنازل عنهم مقابل عودة خالد قمر وهو عرض مغربى بالنسبة للنادى السكندرى.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365