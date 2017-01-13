الزمالك يسترد خالد قمر مقابل التنازل عن مديونياته لدى الاتحاد السكندرى

كتب أحمد توفيق

استقر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، بشكل نهائى على استعادة خالد قمر مهاجم الفريق المعار لنادى الاتحاد السكندرى، خلال الميركاتو الشتوى الجارى، وذلك لتدعيم الهجوم الأبيض بعد تألقه الملفت مع زعيم الثغر فى الفترة الأخيرة وكذلك عدم تكلفة النادى مبالغ مالية كبيرة للتعاقد مع مهاجم جديد بعد المغالاة الواضحة من بعض الأندية للاستغناء عن لاعبيها خاصة بعدما طلب نادى سموحة تقاضى 15 مليون جنيه لرحيل حسام باولو للقلعة البيضاء.

الزمالك ينوى استغلال عدم سداد الاتحاد السكندرى القيمة الكاملة لاستعارة الثلاثى خالد قمر ومحمد سالم وحازم إمام من القلعة البيضاء مطلع الموسم الحالى لاستعادة مهاجم الفريق، حيث يحق للأبيض الحصول على مليونى و500 ألف جنيه من زعيم الثغر سيتم التنازل عنهم مقابل عودة خالد قمر وهو عرض مغربى بالنسبة للنادى السكندرى.