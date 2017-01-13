ضبط 24 طن دقيق مدعم خلال حملة تموينية على الأسواق فى أسيوط

أسيوط - ضحا صالح

شنت مديرية التموين بأسيوط حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون من المتاجرين بالسلع المدعمة وتنقية الأسواق من السلع الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمى وضبط القائمين بالغش التجارى، بالتعاون مع إدارة مباحث التموين بمديرية أمن أسيوط، وذلك فى إطار مجهودات المديرية للتصدى لمحاولات رفع الأسعار والتلاعب بها والرقابة على السلع المدعمة والتصدى للاتجار فيها ومنع تهريبها والتأكد من استفادة المواطن منها.

أسفرت الحملة عن التحفظ على 24 طن دقيق بلدى مدعم قبل ترويجه وبيعه بالسوق السوداء بأزيد من السعر، وضبط وتحرير قضيتين بيع دقيق بلدى مدعم بالسوق السوداء بإجمالى 24 طنا و350 كيلو، تم التحفظ على المضبوطات على ذمة التحقيقات.