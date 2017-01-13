الخارجية السورية: الاعتداءات الإسرائيلية تزامنت مع هزائم المجموعات الإرهابية

كتب محمد جمال

ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا " أن وزارة الخارجية والمغتربين السورية أكدت فى رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول العدوان الإسرائيلى أن هذا العدوان يأتى ضمن سلسلة طويلة من الاعتداءات الإسرائيلية منذ بداية الحرب الإرهابية على سيادة واستقلال سورية وحرمة أراضيها والتى تم التخطيط لها فى أروقة الاستخبارات الإسرائيلية والفرنسية والبريطانية والأمريكية وعملاء هؤلاء فى السعودية وتركيا وقطر وغيرها من الدول التى أرادت بسط سيطرتها وهيمنتها على سورية وعلى المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين أن الاعتداءات الإسرائيلية تزامنت مع الهزيمة التى منيت بها المجموعات الإرهابية المسلحة فى شمال سورية ووسطها وجنوبها وإن العدوان الجديد يأتى بعد الاندحار الكبير الذى حل بـ“جبهة النصرة” الإرهابية وحلفائها فى شرق حلب وبعد المصالحات التى أدت إلى رحيل الإرهابيين عن مناطق حول دمشق وخاصة المصالحات فى خان الشيح والقنيطرة ودرعا وغيرها من المناطق التى حطمت أحلام إسرائيل وحلفائها الغربيين وعملائها من الإرهابيين السعوديين والقطريين.

وأضافت وزارة الخارجية والمغتربين أن انفضاح الدور الإسرائيلى فى الحرب الإرهابية على سورية وعدم تردد “إسرائيل” فى شن هذا العدوان الإرهابى يحتم على المجتمع الدولى والأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن اتخاذ إجراءات فورية لمعاقبة المعتدى الإسرائيلى ومنعه من تكرار هذه الاعتداءات الإرهابية.