سقوط 4 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية و3 كيلو بانجو بمدينة إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر، القبض على أربعة متهمين بحوزتهم 4 أسلحة نارية و3 كيلو بانجو للإتجار بها بمدينة إسنا جنوبى المحافظة، حرر محضر لكل واقعة على حدة وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت بتمكن ضباط مباحث مركز شرطة إسنا من ضبط كل من "ع.أ.ق" 24 سنة عامل زراعى، وبحوزته سلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 مم، و3 طلقات من العيار، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 3 كيلو جرام، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع وللمواد المخدرة بقصد الإتجار، و"م.ى.ح" 41 سنة مزارع، بحوزته سلاح نارى عبارة عن بندقية اليه عيار 7.62×39 بالخزنة الخاصة بها و6 طلقات من العيار، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع.

كما تم ضبط "م.أ.ق" 37 سنة عامل، وبحوزته سلاح نارى عبارة عن بندقية خرطوش اجنبية ذات مقبض كاوتشوك، وبمواجهته بما اسفر عنه الضبط أقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، و"ر.س.ح" 36 سنة عامل، وبحوزته سلاح نارى عبارة عن بندقية خرطوش محلية الصنع بروحين، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع.