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الليلة.. المطرب لؤي ضيف ياسمين سعيد على «MBC مصر»

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الليلة.. المطرب لؤي ضيف ياسمين سعيد على «MBC مصر» الليلة.. المطرب لؤي ضيف ياسمين سعيد على «MBC مصر»

المطرب لؤي

كتبت – إنجي لطفي

يحل المطرب لؤي، ضيفا على الإعلامية الدكتورة ياسمين سعيد، الليلة الجمعة في حلقة خاصة من برنامجها “الجمعة في ” الذي يذاع على قناة mbc مصر.

ويتحدث لؤي خلال الحلقة عن مشاريعه الفنية خلال الفترة الحالية بالإضافة إلى مشاركاته في تترات مسلسلات رمضان المقبل وكشف خلال اللقاء أسباب اختفائه لفترات طويلة عن الجمهور دون طرح ألبومات غنائية .

برنامج “الجمعة في مصر” يعرض كل جمعة على قناة MBC مصر من الساعة السادسة وحتى الثامنة مساء، ويقدم كل ما يهم المواطنين من أخبار بالإضافة إلى عدد من الفقرات المتنوعة بين السياسة أو الاقتصاد أو الرياضة أو الفن.

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