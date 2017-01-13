ضبط 55 طن خضروات أثناء عرضها للبيع خارج أسواق الجملة فى الإسكندرية

الإسكندرية - هناء أبو العز

شن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية حملة تموينية مكبرة بدوائر أقسام المدينة لتحقيق الانضباط فى القطاع التموينى وإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية.

وأسفرت عن ضبط "وائل. م"، 42 سنة، المدير المسئول عن محل لبيع اللحوم، لحيازته وعرضه للبيع "80" كجم لحوم مستوردة مجمدة منتهية تاريخ الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، و"صابر. م"، 35 سنة بائع لحيازته وعرضه للبيع "600" كجم ملح طعام مجهول المصدر وبه تغير فى الخواص الطبيعية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كما قام ضباط الإدارة بحملة بالاشتراك مع مفتشى سوق الجملة، ومسئولى الغرف التجارية، استهدفت سوق الجملة بالحضرة دائرة قسم شرطة باب شرقى، أسفرت عن ضبط "5" سيارات نقل لحفظ الخضروات والفاكهة، منها سيارة براد كبيرة إجمالى حمولتها "55" طنا من الخضروات والفاكهة، أثناء عرضها السلع للبيع خارج أسواق الجملة، وتم إدخال تلك السيارات بحمولتها للسوق لتحصيل الرسوم المستحقة عليها لبيعها داخله.