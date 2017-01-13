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ضبط صاحب مجزر آلى لتدوين بيانات غير صحيحة على المنتجات بكفر الشيخ

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ضبط صاحب مجزر آلى لتدوين بيانات غير صحيحة على المنتجات بكفر الشيخ ضبط صاحب مجزر آلى لتدوين بيانات غير صحيحة على المنتجات بكفر الشيخ

>كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملة مديرية ببيلا فى كفر الشيخ تحت إشراف المحاسب عماد عبد الغنى وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، من تحرير عدد من المحاضر للمخالفين من التجار بمركز بيلا.

 

وقال عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين والمتحدث الرسمى للمديرية إن الحملة التى شكلها المحاسب عماد عبد الغنى برئاسة رشدى مرزوق مدير إدارة التموين ببيلا أسفرت عن تحرير المحضر رقم 991 جنح مركز بيلا لـ"عبدالعزيز.م.ع" صاحب مجزر آلى بناحية بيلا لقيامه بذبح الدواجن وتعبئتها داخل أكياس مدون عليها بيانات مجزر آلى بناحية دمياط، تم التحفظ على كمية من الدواجن وكمية من الأكياس، لمخالفته أحكام القانون 453 لسنة 54 ومزاولة النشاط بدون ترخيص وأحكام القانون 281 لسنة 94 الخاص بقمع الغش والتدليس، وتمت إحالة المحضر للنيابة العامة.


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