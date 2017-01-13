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غدًا.. محاكمة مرسي و24 آخرين في إهانة القضاء

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غدًا.. محاكمة مرسي و24 آخرين في إهانة القضاء غدًا.. محاكمة مرسي و24 آخرين في إهانة القضاء

أرشيفية

مراسل «ONA»

تنظر غدًا، السبت، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و 24 متهما آخرين ما بين محامين وصحفيين ونشطاء وأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية وذلك لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة محمد شكري و عضويه المستشارين ناصر البربري و مدحت فاروق خاطر بحضور باسم الروبي ممثل النيابة العامة بسكرتارية ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل وهاني حمودة.

وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين، إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائه بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.

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