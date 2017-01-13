«الجُمعة في مصر» يرصد أداء البرلمان في عام على ” MBC مصر”

كتبت – إنجي لطفي

بمناسبة مرور عام على بدء أعمال البرلمان الحالي في مصر، يُناقش برنامج “الجمعة في مصر” الذي تُقدمه د. ياسمين سعيد على “MBC مصر”، “الليلة”، مدى النجاحات التي حققها هذا المجلس، ويستعرض الصعوبات والمشاكل التي واجهته من خلال تقييم ورصد موضوعي من خلال استضافة عدد من أعضاء البرلمان منهم المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان، ود. نضال السعيد رئيس لجنة الإتصالات، ود. جمال شيحة رئيس لجنة التعليم.

وفي الفقرة الأخيرة يستضيف البرنامج الفنان الشاب لؤي، الذي يتحدث عن أعماله الفنية المُختلفة ومشروعاته خلال الفترة المُقبلة.

برنامج “الجمعة في مصر” يُقدم مُتابعة أسبوعية دقيقة للشأن العام في مصر وتُقدمه د. ياسمين سعيد عبر شاشة “MBC مصر”، في تمام السادسة مساءً كل جمعة على الهواء.