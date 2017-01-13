كواليس ظهور لميس الحديدي في «دوبلكس» فاهيتا

كتبت – إنجي لطفي

تستضيف أبلة فاهيتا، الإعلامية لميس الحديدي، خلال الحلقة التي ستُعرض اليوم، الجمعة تحت شعار “المرأة الحديدية”، من برنامجها “لايف من الدوبلكس”، حيث اقتصر الحضور في المسرح على النساء فقط، وستظهر الحديدي خلال الحلقة في ثلاث فقرات متتالية بشكل مختلف وبعيد عن السياسة، كما كان هناك بعض من صديقات “الحديدي” ضمن الحضور خلال تصوير الحلقة.

وعقب انتهاء تصوير الحلقة وفي أثناء التقاط بعض الصور، تسبب خاتم أبلة فاهيتا في حدوث قطع في ملابس “الحديدي”، لتعلق الإعلامية عبر حسابها على تويتر: “خواتمك الفالصو بوظتلي البلوزة يا أبلة”.

أما الحساب الرسمي لـ”أبلة فاهيتا” على تويتر، نشر مقطع فيديو قصير من كواليس الحلقة، حيث داعبت الأبلة لميس قائلة: “شعرك ده ولا باروكة”، لترد “الحديدي”: “شعري شعري”.

يذكر أن الحلقة ستُعرض اليوم، الجمعة، في تمام الحادية عشر مساءً، عبر شاشة cbc.