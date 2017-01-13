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غداً.. طقس بارد على جميع الأنحاء يصاحبه سقوط أمطار.. والصغرى بالقاهرة 10

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غداً.. طقس بارد على جميع الأنحاء يصاحبه سقوط أمطار.. والصغرى بالقاهرة 10 غداً.. طقس بارد على جميع الأنحاء يصاحبه سقوط أمطار.. والصغرى بالقاهرة 10

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، غداً السبت، يصاحبه سقوط الأمطار، تكون غزيرة نسبيا على السواحل الشمالية الغربية والطرق الصحراوية، وتكون ما بين الخفيفة إلى متوسطة على القاهرة ومحافظات الوجه البحرى حتى شمال الصعيد وسيناء، والطقس ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة على اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﺘﺪل على اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮى واﻟﻘﺎﻫﺮة دافئ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة على ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ.

ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻞ اﻟﺮؤﻳﺔ فى اﻟﺸﺒﻮرة اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻜﺜﻴﻔﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮى واﻟﻘﺎﻫﺮة وﻣﺪن اﻟﻘﻨﺎة ﺣﺘﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه مابين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 10 17

الإسكندرية 07 16

مطروح 7 16

بورسعيد 11 16

دمياط 08 16

بلطيم 09 16

الإسماعيلية  7 18

السويس 05 18

العريش 7 17

نخل 01 19

طابا 4 19

الطور 10 22

مرسى علم 12 23

الغردقة 11 23

شرم الشيخ 15 23

رفح 03 17

كاترين 6 21

سيوة 04 17

المنيا 6 19

الفيوم 9 19

رأس سدر 09 20

أبوسمبل 11 27

وسط الدلتا 08 17

أسيوط 7 22

سوهاج 7 24

الأقصر 8 26

أسوان 11 26

شلاتين 14 24

حلايب 16 23

الوادى الجديد 11 25

قنا 07 25

نويبع 13 22

السلوم 5 16

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