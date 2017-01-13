شكرى يبحث مع وزير الداخلية الألماني التعاون في مكافحة الإرهاب

بحث وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الجمعة، في برلين مع وزير الداخلية الالمانى توماس ديمزير، جهود مكافحة الإرهاب والتعاون والتنسيق بين مصر وألمانيا في هذا المجال.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار احمد أبو زيد، إن المحادثات بين وزير الخارجية ووزير الداخلية الالمانى تطرقت أيضا إلى مختلف الجوانب المرتبطة بجهود مكافحة الإرهاب بالإضافة إلى موضوعات أمن الطيران والجهود التي تقوم بها مصر في مجال تعزيز الإجراءات الأمنية بالمطارات المصرية.

وأضاف المتحدث، أن وزير الخارجية استعرض – خلال اللقاء – الجهود التي تقوم بها مصر في مجال مكافحة الإرهاب، لاسيما في مجال مكافحة الفكر المتطرف ودحض الروافد الفكرية والأيديولوجية للتنظيمات الفكرية المختلفة والجهود التي تقوم بها المؤسسات الدينية المصرية وعلى رأسها الازهر الشريف ودار الإفتاء فى هذا المجال.

وأعرب وزير الداخلية الألماني، عن رغبة بلاده في المزيد من التواصل والاستفادة من المؤسسات الدينية المصرية وإتاحة الفرصة لها لنشر مفاهيم الاعتدال الإسلامي في المجتمع الألماني، كما كشف عن النيه لتوجيه الدعوة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر لزيارة ألمانيا في شهر مايو القادم لإلقاء محاضرة أمام جمع غفير من المواطنين والمثقفين الألمان في هذا الإطار.