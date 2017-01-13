ضبط 30 عاطلا بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية بالقليوبية

القليوبية - خالد حجازى

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 30 عاطلا بحوزتهم 5 كيلو بانجو وحشيش و1656 قرصا مخدرا و8 قطع أسلحة بالقليوبية.

شن اللواء مجدى عبد العال مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية واللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية حملة مكبرة فى مراكز وأقسام محافظة القليوبية، شارك فيها العقيدان عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بالخانكة وحسن زيوار رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة وضباط مكافحة المخدرات والأسلحة والذخيرة، وضباط وأفراد مباحث الأقسام ومراكز الشرطة، وذلك لضبط العناصر الخارجة عن القانون والإجرامية، وتجار المواد المخدرة، فى جميع مراكز ومدن المحافظة.

أسفرت الحملة الذى قادها المقدمان أحمد سامى رئيس مباحث اشبرا الخيمة ومحمد الشاذلى رئيس مباحث مركز الخانكة والمقدم أحمد حماد رئيس مباحث قسم ثان شبرا عن ضبط 12 عاطلا من المسجلين والخارجين عن القانون، بحوزتهم بندقية و7 فرد خرطوش و3 كيلو 500 جرام بانجو و450 جرام حشيش و1656 قرصا مخدرا و870 جراما من مخدر الهيروين، تم تحرير محاضر للمتهمين وإحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.