طائرة المنتخب العسكرى تغادر القاهرة متوجهة لعمان

كتبت لبنى عبد الله

غادرت مطار القاهرة منذ قليل بعثة المنتخب العسكرى بقيادة اللواء مجدى اللوزى فى طريقها لسلطنة عمان للمشاركة فى بطولة كأس العالم العسكرية، المقرر انطلاقها فى الفترة من 16 وحتى 29 يناير الجارى، وتُقيم البعثة لعدة ساعات فى البحرين "ترانزيت" هناك قبل استئناف رحلة الطيران لعمان.

ويلعب منتخب مصر فى المجموعة الرابعة، برفقة منتخبات بولندا وكندا وسوريا، ويستهل المنتخب العسكرى مشواره بالبطولة بملاقاة بولندا فى 17 يناير فى تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

منتخب الفراعنة توج باللقب 5 مرات أعوام 1993 و99 و2001 و2005 و2007، بينما فازوا بالميدالية الفضية 3 مرات، والبرونزية 3 مرات، فى حين أن محمد عمر المدير الفنى للمنتخب قد حققها مرتين منهم.

حراسة المرمى: الهانى سليمان ومحمود أبو السعود ومحمد عواد

خط الدفاع: محمد نجيب ومحمود حمدى "الونش" وأحمد سامى وصلاح سليمان ورجب بكار وطارق أبو العز وعاصم صلاح وهشام شحاتة.

خط الوسط: حسام عاشور ونور السيد وأحمد توفيق ومحمد أشرف ومؤمن زكريا ومحمد رمضان وأحمد الشيخ.

خط الهجوم: أحمد عيد عبد الملك ومحمد رزق وحسام باولو وعمرو مرعى وعمرو جمال.

يقود المنتخب العسكرى محمد عمر مديراً فنياً، ومحمد نور مدرب عام، ومحمد صلاح أبو جريشة مدرب مساعد، وسيد السويركى مدرباً لحراس المرمى، والعقيد أحمد فؤاد مهدى مديراً للمنتخب، والنقيب محمد مختار والرائد يسرى عرفان مدير إدارى، محمد شيحة طبيب وممدوح عبد الجبار أخصائى تأهيل.