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ضابط مرور يطارد سائقا لسرقته طالب كويتى بالعجوزة

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ضابط مرور يطارد سائقا لسرقته طالب كويتى بالعجوزة ضابط مرور يطارد سائقا لسرقته طالب كويتى بالعجوزة

>كتب بهجت أبو ضيف

طارد ضابط بمرور الجيزة سائق تاكسى لسرقته هاتفا محمولا وحافظة نقود خاصة بطالب كويتى الجنسية، وأثناء هروب المتهم اصطدم بأحد الأشخاص وحطم سيارة إسعاف مما دفع الضابط لإطلاق عيار نارى فى الهواء وتمكن من ضبطه بالعجوزة، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

 

تلقى قسم شرطة العجوزة مذكرة من النقيب عبدالله عادل عبد الحميد ضابط بمرور الجيزة تفيد أن "سيف.س" طالب يحمل الجنسية الكويتى استغاث به وطلب منه ضبط سائق تاكسى لسرقته حافظة نقوده وهاتف محمول أثناء استقلاله بصحبته لتوصيله، وأضاف الطالب أن السائق ساومه على إعادة الهاتف مقابل مبلغ مالى.

 

وبإعداد كمين للسائق المتهم وأثناء محاولة ضبطه فر هاربا بسيارته واصطدم بأحد الأشخاص ثم اصطدم بسيارة إسعاف وأحدث بها تلفيات، مما دفع الضابط أثناء مطاردته لإطلاق عيار نارى فى الهواء وتمكن من ضبطه، وتبين أن المتهم "شريف.ص" 37 سنة، وضبط بحوزته المسروقات الخاصة بالطالب، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.


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