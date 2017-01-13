القبض على "قوادة" بتهمة تسهيل ممارسة الدعارة بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث مكافحة جرائم الآداب بالجيزة القبض على قوادة وساقطتين لاتهامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل الحصول على مبالغ مالية بالعجوزة، حيث تم ضبطهن بكافتريا بشارع جامعة الدول العربية، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وردت معلومات للعميد محمود هويدى مدير إدارة مكافحة جرائم الآداب بالجيزة تفيد تسهيل "ب.ا" وشهرتها بوسى للأعمال المنافية للآداب من خلال عرض الساقطات على راغبى المتعة مقابل حصولها على مبلغ مالى.

وبإعداد كمين للمتهمة تمكن الرائد أحمد لاشين من ضبطها أثناء تواجدها بكافتريا بشارع جامعة الدول العربية بالعجوزة وبصحبتها ساقطتين، وبمواجهتهن اعترفن بممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل الحصول على مقابل مادى، وضبط بحوزتهن هواتف محمولة تحتوى على صور فاضحة، فأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.

كما تمكن ضباط مكافحة جرائم الآداب من ضبط ساقطتين تحملان الجنسية الليبية لاتهامهما بممارسة الأعمال المنافية للآداب، بالعجوزة مقابل الحصول على مبالغ مالية، وتم إخطار النيابة للتحقيق.