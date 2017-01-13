أخبار عاجلة

الأمن الفلبيني يقتل قياديا في جماعة أبو سياف الإرهابية -
فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على "قوادة" بتهمة تسهيل ممارسة الدعارة بالجيزة

Google+ Print
القبض على "قوادة" بتهمة تسهيل ممارسة الدعارة بالجيزة القبض على "قوادة" بتهمة تسهيل ممارسة الدعارة بالجيزة

>كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث مكافحة جرائم الآداب بالجيزة القبض على قوادة وساقطتين لاتهامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل الحصول على مبالغ مالية بالعجوزة، حيث تم ضبطهن بكافتريا بشارع جامعة الدول العربية، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وردت معلومات للعميد محمود هويدى مدير إدارة مكافحة جرائم الآداب بالجيزة تفيد تسهيل "ب.ا" وشهرتها بوسى للأعمال المنافية للآداب من خلال عرض الساقطات على راغبى المتعة مقابل حصولها على مبلغ مالى.

وبإعداد كمين للمتهمة تمكن الرائد أحمد لاشين من ضبطها أثناء تواجدها بكافتريا بشارع جامعة الدول العربية بالعجوزة وبصحبتها ساقطتين، وبمواجهتهن اعترفن بممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل الحصول على مقابل مادى، وضبط بحوزتهن هواتف محمولة تحتوى على صور فاضحة، فأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.

كما تمكن ضباط مكافحة جرائم الآداب من ضبط ساقطتين تحملان الجنسية الليبية لاتهامهما بممارسة الأعمال المنافية للآداب، بالعجوزة مقابل الحصول على مبالغ مالية، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365