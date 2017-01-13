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مرور البحر الأحمر تضبط 4 سائقين يقودون تحت تأثير المخدرات

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مرور البحر الأحمر تضبط 4 سائقين يقودون تحت تأثير المخدرات مرور البحر الأحمر تضبط 4 سائقين يقودون تحت تأثير المخدرات

>البحر الأحمر - عماد عرفة

شنت وحدة مباحث المرور بالبحر الأحمر حملة مشتركة مع مديرية الشئون الصحية للكشف على قائدى السيارات تحت تأثير المواد المخدرة.

 

أسفرت الحملة عن ضبط كلا من المدعو " محمود.  ج " 30 سنة  سائق ومقيم  سمالوط - المنيا   وبمواجهته بما أسفرت عنه التحاليل اعترف بتعاطيه المواد المخدرة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 52 جنح مرور ثان الغردقة لسنة 2017 .. وأخطرت النيابة العامة.

كما تم ضبط  المدعو "  فتحي. ح "  30 سنة منشية القناطر - الجيزة   وبمواجهته بما أسفرت عنه التحاليل اعترف بتعاطيه المواد المخدرة تحرر عن ذلك المحضر رقم 53 جنح مرور ثان الغردقة لسنة 2017 .. وأخطرت النيابة العامة.

وكذلك المدعو " خلف الله. ا. ع"  32 سنة  سائق ومقيم بولاق الدكور – الجيزة وبمواجهته بما أسفرت عنه التحاليل اعترف بتعاطيه المواد المخدرة تحرر عن ذلك المحضر رقم 54 جنح مرور ثان الغردقة لسنة 2017 .. وأخطرت النيابة العامة. المدعو "  عيد. ر.  م "  33 سنة سائق ومقيم المغربية  المنيا  وبمواجهته بما أسفرت عنه التحاليل اعترف بتعاطيه المواد المخدرة تحرر عن ذلك المحضر رقم 55 جنح مرور ثان الغردقة لسنة 2017 .. وأخطرت النيابة العامة.

 


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