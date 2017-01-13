مرور البحر الأحمر تضبط 4 سائقين يقودون تحت تأثير المخدرات

البحر الأحمر - عماد عرفة

شنت وحدة مباحث المرور بالبحر الأحمر حملة مشتركة مع مديرية الشئون الصحية للكشف على قائدى السيارات تحت تأثير المواد المخدرة.

أسفرت الحملة عن ضبط كلا من المدعو " محمود. ج " 30 سنة سائق ومقيم سمالوط - المنيا وبمواجهته بما أسفرت عنه التحاليل اعترف بتعاطيه المواد المخدرة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 52 جنح مرور ثان الغردقة لسنة 2017 .. وأخطرت النيابة العامة.

كما تم ضبط المدعو " فتحي. ح " 30 سنة منشية القناطر - الجيزة وبمواجهته بما أسفرت عنه التحاليل اعترف بتعاطيه المواد المخدرة تحرر عن ذلك المحضر رقم 53 جنح مرور ثان الغردقة لسنة 2017 .. وأخطرت النيابة العامة.

وكذلك المدعو " خلف الله. ا. ع" 32 سنة سائق ومقيم بولاق الدكور – الجيزة وبمواجهته بما أسفرت عنه التحاليل اعترف بتعاطيه المواد المخدرة تحرر عن ذلك المحضر رقم 54 جنح مرور ثان الغردقة لسنة 2017 .. وأخطرت النيابة العامة. المدعو " عيد. ر. م " 33 سنة سائق ومقيم المغربية المنيا وبمواجهته بما أسفرت عنه التحاليل اعترف بتعاطيه المواد المخدرة تحرر عن ذلك المحضر رقم 55 جنح مرور ثان الغردقة لسنة 2017 .. وأخطرت النيابة العامة.