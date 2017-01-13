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مؤتمر روماتيزم القلب: مصر خالية من المرض بحلول 2020

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مؤتمر روماتيزم القلب: مصر خالية من المرض بحلول 2020 مؤتمر روماتيزم القلب: مصر خالية من المرض بحلول 2020

>كتبت أمل علام

قال الدكتور علاء الغمراوى مدير البرنامج القومى لروماتيزم القلب بوزارة الصحة والسكان، إن مرض روماتيزم القلب ينتج عن الإصابة بالميكروب السبحى فى حالات التهابات الحلق أو اللوزتين وعدم العلاج فى الوقت المناسب، مما يؤدى إلى إصابة صمامات القلب وتدميرها فى مراحل الشباب، وتتسبب فى الحاجة إلى إجراء عمليات قلب مفتوح لاستبدال الصمامات التالفة، موضحا أن المؤتمر يعتبر النواة الأولى لخطة وزارة الصحة للقضاء على مرض روماتيزم القلب التى أعلنت الوزارة عنها مسبقا لتصبح خالية من المرض فى 2020.

 

وأضاف خلال المؤتمر الدولى لروماتيزم القلب المنعقد حاليا فى القاهرة: "نوصى الأمهات بالمبادرة الفورية لعلاج التهابات الحلق بواسطة طبيب متخصص بتناول مضاد حيوى لمدة 10 أيام، أو أخذ حقنة بنسلين طويل المفعول مرة واحدة للالتهاب، وهذا يكفى للوقاية من حدوث روماتيزم القلب.

 

وأضاف الدكتور علاء الغمراوى أن الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، قد أعلن فى نوفمبر الماضى افتتاح 30 مركزا للاكتشاف المبكر لروماتيزم القلب بمحافظات مصر، وتقديم الخدمة بالمجان، كما أعلن عن حملة قومية للنزول لمدارس مصر بدأت فى بداية العام الدراسى، وتستمر حتى عام 2020 وهو الموعد المحدد لإعلان مصر خالية من روماتيزم القلب، مؤكدا أن هذا هو المحور الأساسى فى محاور البرنامج القومى لروماتيزم القلب لوزارة الصحة بهدف حماية قلوب الأطفال، والشباب من روماتيزم القلب، وعدم تعرضهم لعمليات قلب مفتوح.

 

وكان العالم الكبير الدكتور مجدى يعقوب قد أعلن خلال المؤتمر أنه يقوم حاليا على إجراء الأبحاث والدراسات للقضاء على روماتيزم القلب، مؤكدا أن هذا المرض أصبح نادرا جدا فى دول العالم مثل أوروبا وأمريكا، ولابد أن نحاربه فى مصر حتى يمكن القضاء علية تماما من خلال العمل على إيجاد تطعيم ضد الميكروب السبحى، والذى يسبب روماتيزم القلب.

 

جدير بالذكر أن المؤتمر الدولى لروماتيزوم القلب يعقد للمرة الأولى فى القاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبالتعاون بين مؤسسة الدكتور مجدى يعقوب وجمعية القلب الأفريقية، والمجلس العالمى للقلب المؤتمر الدولى لروماتيزم القلب، بحضور علماء من جميع أنحاء العالم، وبحضور 22 دولة إفريقية، وقد بدأت فعاليات المؤتمر باجتماع الاتحاد الأفريقى الذى يتبنى مبادرة وضع نهاية لروماتيزم القلب بالقارة الأفريقية، والمحور الثانى ورشة عمل عن الموجات الصوتية للقلب عن كيفية التشخيص المبكر لروماتيزم القلب، والمحور الثالث اجتماع المعهد البحثى الكندى والذى قام بعدة أبحاث عن روماتيزم القلب.


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