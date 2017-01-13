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السيسى وميركل يؤكدان على مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون

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السيسى وميركل يؤكدان على مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون السيسى وميركل يؤكدان على مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون

أجرى الرئيس عبد الفتاح ، صباح اليوم، اتصالاً هاتفياً مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في إطار التشاور الدوري بين الجانبين حول مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث تم خلال الاتصال تبادل التعازى فى ضحايا العمليات الإرهابية التى شهدها البلدان مؤخرا، والتأكيد على التضامن في مكافحة الإرهاب الذي يستهدف أمن وسلامة المواطنين الأبرياء.

وقد أعرب الجانبان عن إدانتهما لهذه الاعتداءات الآثمة التي تتطلب من جميع الدول والشعوب المُحبة للسلام مزيداً من التكاتف والتعاون للتصدي لها.​

كما تناول الاتصال مناقشة العلاقات الثنائية المتميزة بين وألمانيا، وحرص البلدين على دفع هذه العلاقات قدماً وتطويرها في كافة المجالات، وخاصة في ضوء الإعداد لزيارة المستشارة الألمانية لمصر خلال الربع الأول من العام الجاري، والتي ستمثل دفعة قوية لتعزيز العلاقات بين البلدين.

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