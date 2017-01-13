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مصر للطيران: طرح أسعار جديدة لرحلات اليوم الواحد للطيران الداخلي

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مصر للطيران: طرح أسعار جديدة لرحلات اليوم الواحد للطيران الداخلي مصر للطيران: طرح أسعار جديدة لرحلات اليوم الواحد للطيران الداخلي

أرشيفية

مراسل  «ONA»

أعلن صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة طرحت خاصة على رحلات اليوم الواحد إلى بعض وجهاتها الداخلية، التي تقلع من مطار القاهرة الدولي وهي شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ، بأسعار تبدأ من 999 جنيه مصري، شاملة الرسوم والضرائب للذهاب والعودة في نفس اليوم، وكذلك رحلاتها التي تقلع من مطار برج العرب بالأسكندرية بأسعار تبدأ من 888 جنيه مصري إلى كل من الأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة .

وقال مسلم أن الشركة القوية وتشغيلها رحلات منتظمة من مطاري القاهرة والإسكندرية إلى هذه النقاط علي مدار اليوم ، يساعد في تقديم هذا العرض ، والذي يناسب الكثير من الركاب بجانب العروض الترويجية الأخري التي سبق الإعلان عنها .

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